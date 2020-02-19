У Маріуполі автобус протаранив зупинку з людьми: моторошний момент потрапив на відео

У середу, 19 лютого, в Маріуполі водій автобуса "Богдан" протаранив зупинку громадського транспорту з людьми, у результаті чого постраждали близько 10 осіб.

Подробиці кричущої ДТП розповіли в пресслужбі поліції Донецької області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Аварія трапилася близько 11:00 ранку на вулиці Світлій. Автобус "Богдан" під керуванням водія 1966 року в'їхав у зупинку. Павільйон було розгромлено, травми отримали жінка 1977 року народження та чоловік 1956 року народження. Постраждалі були доставлені в лікарню.

У Маріуполі автобус протаранив зупинку з людьми mrpl.city

У самій маршрутці пасажирів майже не було. Однак пізніше в мережі повідомили про 10 постраждалих.

У Маріуполі автобус протаранив зупинку з людьми mrpl.city

За попередньою інформацією, водієві стало погано і він втратив контроль над транспортним засобом.

У Маріуполі автобус протаранив зупинку з людьми mrpl.city

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У Маріуполі автобус протаранив зупинку з людьми Нацполіція

У Маріуполі автобус протаранив зупинку з людьми Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові автомобіль BMW в'їхав у зупинку громадського транспорту. Дівчина, яку притиснуло до стінок, отримала перелом.

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