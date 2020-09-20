У Маріуполі авто влетіло в зупинку з людьми: є постраждалі. Фото

У Маріуполі Донецької області вранці 20 вересня автомобіль Ford Scorpio в'їхав у зупинку з людьми.

У результаті зіткнення дві жінки отримали тілесні ушкодження, повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Донецькій області.

На місце події по вулиці Гоголя прибули правоохоронці та медики. За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Прикарпатті п'яний водій на смерть збив сина Героя Небесної сотні, 23-річного Євгена Ткачука. Хоча аварія трапилася ще в грудні 2019 року, підозрюваний досі розгулює на волі, а суд відкладають, відбулося тільки одне ознайомлювальне засідання.