У Маріуполі поліція затримала 19-річну безробітну дівчину під час продажу своєї новонародженої дитини за 400 тисяч гривень.

Як повідомила пресслужба прокуратури Донецької області, дівчина не перебувала на медичному обліку як майбутня породілля, оскільки не планувала залишати дитину у себе.

За даними правоохоронців, дівчина хотіла купити квартиру і автомобіль. Для цього вона два місяці підшукувала "клієнтів", які куплять у неї хлопчика.

Матір затримали під час отриманні грошей від покупця. Дитину ж передали лікарям у міську дитячу лікарню.

Фото – прокуратура Донецької області

Фото – прокуратура Донецької області

Фото – прокуратура Донецької області

Фото – прокуратура Донецької області

У Маріуполі 19-річна мати намагалася продати немовля за 400 тисяч

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області іноземець побив і прив'язав на ланцюг дитину, але його мати заперечувала знущання.

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