У Макіївці внаслідок вибуху в будинку загинув підліток, – ЗМІ

У тимчасово окупованій Макіївці, Донецької області, нібито від вибуху гранати загинув 15-річний син терориста "ДНР" Сергій Балабанов.

Як пишуть "Ведомости Донбасу", подія трапилася в мікрорайоні "Зелений" на п'ятому поверсі одного з житлових будинків.

Видання з посиланням на повідомлення в соціальній мережі повідомляє, що вибух був такої сили, що в двокімнатній квартирі вилетіли шибки.

Телеграм-канал "В Макіївці" повідомив, що загиблий 15-річний Сергій Балабанов навчався в місцевій школі №50.

Сергій Балабанов

"Підірвав гранату у себе в квартирі, поки мати була на роботі, а бабуся відійшла в магазин. На жаль, хлопець помер, як тільки його привезли в реанімацію", – йдеться в повідомленні.

На даний момент "влада" "ДНР" трагедію не прокоментувала.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" зазнали втрат в кількості шести чоловік убитими і трьох поранених. Четверо окупантів загинули в результаті підриву боєкомплекту в одному з бліндажів.