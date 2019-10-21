У Львові зіштовхнулися дві маршрутки: багато постраждалих

У Львові у понеділок, 21 жовтня, зіштовхнулися два маршрутні автобуси. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали 10 осіб.

Аварія трапилася на проспекті Чорновола о 9:20, повідомила пресслужба поліції Львівської області (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

У мить зіткнення одна із машин перебувала на зупинці громадського транспорту. Автівками керували львів’яни, віком 45 та 56 років.

У Львові у понеділок, 21 жовтня, зіштовхнулися два маршрутні автобуси Поліція Львівської області

Пошкодження отримали 10 пасажирів. Їхні особи та діагнози встановлюються.

Правоохоронці з’ясовують обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Внаслідок ДТП постраждали 10 осіб Поліція Львівської області

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