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21 жовтня • оновлено в 14:15
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У Львові зіштовхнулися дві маршрутки: багато постраждалих

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У Львові у понеділок, 21 жовтня, зіштовхнулися два маршрутні автобуси. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали 10 осіб.

Аварія трапилася на проспекті Чорновола о 9:20, повідомила пресслужба поліції Львівської області (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

У мить зіткнення одна із машин перебувала на зупинці громадського транспорту. Автівками керували львів’яни, віком 45 та 56 років.

У Львові у понеділок, 21 жовтня, зіштовхнулися два маршрутні автобуси

У Львові у понеділок, 21 жовтня, зіштовхнулися два маршрутні автобуси

Поліція Львівської області

Пошкодження отримали 10 пасажирів. Їхні особи та діагнози встановлюються.

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Правоохоронці з’ясовують обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Внаслідок ДТП постраждали 10 осіб

Внаслідок ДТП постраждали 10 осіб

Поліція Львівської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Одеській області 21 вересня внаслідок зіткнення переповненої людьми маршрутки з вантажівкою загинули 9 осіб.

  • У неділю ввечері, 22 вересня, у селі Великий Молодьків, що у Новоград-Волинському районі Житомирської області, трапилася масштабна ДТП за участі вантажівки та автобуса. Загинули 9 осіб, ще 10 або 11, за різними даними, травмувалися.

  • В Угорщині 19 жовтня мікроавтобус з громадянами України на великій швидкості вилетів з траси і врізався в дерево. В результаті ДТП 10 пасажирів автобуса госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

  • Мікроавтобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП у Чехії. Аварія трапилася у ніч на 20 жовтня поблизу села Несовіце дорогою у Брно. В підсумку травми отримали 10 осіб.

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Україна Львів
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