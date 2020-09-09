У Львові забудовника звинуватили в руйнуванні житлового будинку. Відео та документи

У Львові будівельна компанія "Інтергал-Буд" разом із замовником "Патриаком" при будівництві зруйнували схил, що призвело до появи величезних тріщин в житловому будинку по сусідству з будівництвом.

Про це OBOZREVATEL розповів мешканець аварійного будинку за адресою вул. Золота 12/2 Олег Дзюра.

"У жовтні 2019 року ці фірми почали руйнувати схил в 15 метрах перед нашим будинком, який знаходиться за адресою Львів, вул. Золота, 12. Вони розкопали схил на глибину трьох поверхів будівлі та почали бурити свердловини під палі. За 10 місяців такої роботи наш старий будинок не витримав і по несучих стін, по стінах в квартирах пішли тріщини і не маленькі, а конкретні тріщини, які прогресують. На тріщинах були встановлені маяки, які так само дали тріщини", – розповів він.

Карта

Мешканці будинку замовили незалежну експертизу, яка показала, що будинок отримав часткові пошкодження від руйнівної роботи забудовників і від вибухових робіт, які "Патриаком" влаштовував, руйнуючи львівський "Мехсклозавод".

"Далі 10 місяців, на відстані 15 м від наших вікон працювала важка техніка, а саме бурова установка, від якої наш наш будинок як трусило як при землетрусі, про що є відео і фото докази", – зазначив Дзюра.

Львів'янин зазначив, що є докази, що тріщин в сусідньому будинку не було, поки "Інтергал-Буд" не почала будівництво. Хоча і будинок і перебував в аварійному стані, але був без тріщин.

"Незалежна експертиза описала все як є і зробила висновок, що будинок не придатний до експлуатації та пошкоджено забудовниками", – підкреслив Дзюра.

Чоловік додав, що місцева влада нічого не роблять, а тільки відтягують час, щоб поставити новий будинок, а потім "заднім числом" його оформити.

"Чому зруйнувавши будинок на вулиці Хімічна, людям дали нові квартири, а чим ми гірші, хоча наші тріщини набагато більше, ніж на Хімічній та вони прогресують. Нові маяки теж лопнули, і це оцінила незалежна експертиза. Врятуйте нас, ми хочемо жити, у нас маленькі діти, онуки", – підсумував Дзюра.

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

Документи по експертизі

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