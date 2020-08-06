У Львові волонтерка в знак протесту намагалася влаштувати самоспалення. Відео та фото

У Львові волонтерка Олена Живко облила себе бензином на знак протесту через можливий тиск з боку поліції на неї.

Подія трапилася на вулиці Городоцькій, 124, передає "Варта-1". Відзначається, що жінку зупинили, не давши підпалити себе.

Після вона разом з ветеранами АТО влаштувала мітинг під стінами Галицького районного суду. Живко вимагала привернути увагу міністра внутрішніх справ. За її словами, глава поліції Львівської області Василь Віконський тиснув на її сім'ю.

Волонтерка Олена Живко

Волонтерка розповіла, що на її брата сфабрикували кримінальне провадження. А затримання чоловік відбулося, коли він відвозив хворого батька на операцію. Живко влаштувала акцію, щоб привернути увагу до судового засідання, де сьогодні, 6 серпня, допитували її брата.

"Такого тиску не було навіть за часів Януковича. Безлад не пройде! Моя сім’я не має відповідати за мої вчинки, – висловилася Живко.

Пожежна машина

Живко намагалася себе підпалити

Поліція

Живко влаштувала акцію протесту

Будівля суду

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