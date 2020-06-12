У Львові водій без прав тікав від поліції і збив світлофор: у салоні була маленька дитина. Фото

У Сихівському районі Львова чоловік без прав, намагаючись втекти на автомобілі від переслідування правоохоронцями, врізався у світлофор. І це при тому, що в салоні з ним перебували пасажири, серед яких 3-річна дитина.

Інцидент трапився на вулиці Кавалерідзе приблизно о третій ночі 12 червня. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Львівської області на сторінці у Facebook.

Зазначається, що, патрулюючи місто, поліціянти помітили автомобіль Scion xB, водій якого порушив правила дорожнього руху. Вони дали йому вказівку зупинитися, але він проігнорував це і почав утікати.

У Львові п’яний 21-річний водій скоїв ДТП у салоні з дитиною Facebook/Патрульна поліція Львівської області

Так, на проспекті Червоної Калини водій Scion xB не впорався з керуванням і в’їхав у світлофор. З’ясувалося, що за кермом авто перебував 21-річний чоловік, який до того ж ніколи не отримував права.

У Львові п’яний 21-річний водій скоїв ДТП у салоні з дитиною Facebook/Патрульна поліція Львівської області

"Пасажирами була його дружина-однолітка та дитина 2019 року народження, а також ще дві жінки віком 21 та 23 років. Внаслідок аварії дитину та одну з жінок забрали до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

У Львові п’яний 21-річний водій скоїв ДТП у салоні з дитиною Facebook/Патрульна поліція Львівської області

За словами правоохоронців, водій мав ознаки сп’яніння, його слідчі скерували на експертизу.

Крім цього, на порушника склали протокол за ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП та винесли об’єднану постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка ніколи не отримувала водійського посвідчення) КУпАП та ч.6 ст.121(Неосвітлений номерний знак) КУпАП.

Скриншот Facebook/Патрульна поліція Львівської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 12-річний хлопчик влаштував автомобільні перегони з копами нічним містом. Для кращого огляду за кермом він вмостився на місці водія "євробляхи" на великій подушці.

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