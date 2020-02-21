У Львові серед дня викрали людину: з'явилося відео бійки з викрадачами

У мережі з'явилися відео та нові фото з місця викрадення людини та перестрілки у Львові 20 лютого.
Кадри на своїй сторінці у Facebook опублікував глава громадської організації "Варта 1" Ігор Зінкевич (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
У Львові викрали людину
facebook.com/igor.zinkevych
На відео, знятому очевидцем злочину, видно, як викрадачі направляють у сторону потерпілого, ймовірно, пістолет. Чоловіка також б'ють.
Скрін відео
Скрін відео
Скрін відео
Скрін відео
Перехожого зловмисники закинули в багажник чорного Chervrolet Epica і спробували сховатися, "тікаючи" на цьому авто та на BMW.
Повідомлення про стрілянину на перетині вулиць Симоненка-Наукова патрульні 3-го батальйону отримали близько 17:20.
Копи заблокували проїзд машині BMW, а пізніше наздогнали і Chevrolet. Усіх учасників інциденту затримали.
У Львові викрали людину
facebook.com/igor.zinkevych
У Львові викрали людину
facebook.com/igor.zinkevych
У Львові викрали людину
facebook.com/igor.zinkevych
У Львові викрали людину
facebook.com/igor.zinkevych
У Львові викрали людину
facebook.com/igor.zinkevych
Фото з місця затримання
Патрульна поліція Львівської області
Фото з місця затримання
Патрульна поліція Львівської області
Фото з місця затримання
Патрульна поліція Львівської області
Фото з місця затримання
Патрульна поліція Львівської області
Фото з місця затримання
Патрульна поліція Львівської області
На першому відео відображено момент конфлікту викрадачів і потерпілого:
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі озброєні злочинці викрали жінку та вимагали у неї 300 тисяч доларів.
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