У Львові серед дня викрали людину: з'явилося відео бійки з викрадачами

У мережі з'явилися відео та нові фото з місця викрадення людини та перестрілки у Львові 20 лютого.

Кадри на своїй сторінці у Facebook опублікував глава громадської організації "Варта 1" Ігор Зінкевич (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

У Львові викрали людину facebook.com/igor.zinkevych

На відео, знятому очевидцем злочину, видно, як викрадачі направляють у сторону потерпілого, ймовірно, пістолет. Чоловіка також б'ють.

Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

Перехожого зловмисники закинули в багажник чорного Chervrolet Epica і спробували сховатися, "тікаючи" на цьому авто та на BMW.

Повідомлення про стрілянину на перетині вулиць Симоненка-Наукова патрульні 3-го батальйону отримали близько 17:20.

Копи заблокували проїзд машині BMW, а пізніше наздогнали і Chevrolet. Усіх учасників інциденту затримали.

У Львові викрали людину facebook.com/igor.zinkevych

У Львові викрали людину facebook.com/igor.zinkevych

У Львові викрали людину facebook.com/igor.zinkevych

У Львові викрали людину facebook.com/igor.zinkevych

У Львові викрали людину facebook.com/igor.zinkevych

Фото з місця затримання Патрульна поліція Львівської області

Фото з місця затримання Патрульна поліція Львівської області

Фото з місця затримання Патрульна поліція Львівської області

Фото з місця затримання Патрульна поліція Львівської області

Фото з місця затримання Патрульна поліція Львівської області

На першому відео відображено момент конфлікту викрадачів і потерпілого:

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі озброєні злочинці викрали жінку та вимагали у неї 300 тисяч доларів.

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