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21 лютого • оновлено в 23:55
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У Львові серед дня викрали людину: з'явилося відео бійки з викрадачами

2.2т
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У мережі з'явилися відео та нові фото з місця викрадення людини та перестрілки у Львові 20 лютого.

Кадри на своїй сторінці у Facebook опублікував глава громадської організації "Варта 1" Ігор Зінкевич (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

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У Львові викрали людину

У Львові викрали людину

facebook.com/igor.zinkevych

На відео, знятому очевидцем злочину, видно, як викрадачі направляють у сторону потерпілого, ймовірно, пістолет. Чоловіка також б'ють.

У Львові викрали людину: відео бійки з викрадачами

Скрін відео

У Львові викрали людину: відео бійки з викрадачами

Скрін відео

У Львові викрали людину: відео бійки з викрадачами

Скрін відео

У Львові викрали людину: відео бійки з викрадачами

Скрін відео

Перехожого зловмисники закинули в багажник чорного Chervrolet Epica і спробували сховатися, "тікаючи" на цьому авто та на BMW.

Повідомлення про стрілянину на перетині вулиць Симоненка-Наукова патрульні 3-го батальйону отримали близько 17:20.

Копи заблокували проїзд машині BMW, а пізніше наздогнали і Chevrolet. Усіх учасників інциденту затримали.

У Львові викрали людину

У Львові викрали людину

facebook.com/igor.zinkevych

У Львові викрали людину

У Львові викрали людину

facebook.com/igor.zinkevych

У Львові викрали людину

У Львові викрали людину

facebook.com/igor.zinkevych

У Львові викрали людину

У Львові викрали людину

facebook.com/igor.zinkevych

У Львові викрали людину

У Львові викрали людину

facebook.com/igor.zinkevych

Фото з місця затримання

Фото з місця затримання

Патрульна поліція Львівської області

Фото з місця затримання

Фото з місця затримання

Патрульна поліція Львівської області

Фото з місця затримання

Фото з місця затримання

Патрульна поліція Львівської області

Фото з місця затримання

Фото з місця затримання

Патрульна поліція Львівської області

Фото з місця затримання

Фото з місця затримання

Патрульна поліція Львівської області

На першому відео відображено момент конфлікту викрадачів і потерпілого:

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі озброєні злочинці викрали жінку та вимагали у неї 300 тисяч доларів.

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Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Україна Львів
Теги
бійка викрадення видео фотографии
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