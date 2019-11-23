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23 листопада • оновлено в 11:10
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В аеропорту Львова сталася НП із пасажирським літаком: фото

14.8т
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В аеропорту Львова в суботу, 23 листопада, сталася НП із літаком – він з`їхав зі злітно-посадкової смуги.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич, опублікувавши також фотографію з місця інциденту (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що ситуація трапилася близько 09:00 із повітряним судном Boeing у міжнародному аеропорту імені Данила Галицького.

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Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького

Tripway.com

Крім того, відповідно до карти польотів, над Івано-Франківськом вранці 23 листопада літав літак сполученням "Стамбул – Львів", який не міг приземлитися в аеропорту "Львів".

Маршрут лайнера "Стамбул – Львів"

Маршрут лайнера "Стамбул – Львів"

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна Львів
Теги
літак фотографии
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Техника в руках бибизян.....
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Кацап Злой
Кацап Злой
Syitnik Gena, это ты о себе - бибизян?
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