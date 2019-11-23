В аеропорту Львова сталася НП із пасажирським літаком: фото

В аеропорту Львова в суботу, 23 листопада, сталася НП із літаком – він з`їхав зі злітно-посадкової смуги.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич, опублікувавши також фотографію з місця інциденту (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що ситуація трапилася близько 09:00 із повітряним судном Boeing у міжнародному аеропорту імені Данила Галицького.

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького Tripway.com

Крім того, відповідно до карти польотів, над Івано-Франківськом вранці 23 листопада літав літак сполученням "Стамбул – Львів", який не міг приземлитися в аеропорту "Львів".

Маршрут лайнера "Стамбул – Львів" Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше:

У міжнародному аеропорту "Одеса" скасували всі рейси до 18:00 22 листопада в зв'язку з аварією Boeing 737-8F2 турецької авіакомпанії Turkish Airlines, який летів за маршрутом "Стамбул – Одеса". Повітряні судна направляли в інші аеропорти.

Аварія з Boeing 737-8F2 стала другою в одеському аеропорту за добу. 20 листопада на зльоті в невеликого приватного літака відламалася стійка шасі.

Раніше український літак не зміг приземлитися в Чернівцях через густий туман. Рейс МАУ PS41 прямував із Києва.

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