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На Львівщині у військовій частині трапилася смертельна НП: що відомо

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У Львівській області військовослужбовець випадково убив свого колегу через необережне поводження зі зброєю.

Інциндент трапився 9 червня у одній з місцевих військових частин, повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

"Військовий порушив правила поводження зі зброєю і необережно натиснув на спусковий гачок. Це призвело до несанкціонованого пострілу і поранення іншого військового, який помер у Яворівській районній лікарні", – уточнили в ДБР.

Місце події

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Підозрюваного в скоєнні пострілу військового 11 червня взяли під арешт, йому загрожує від 2 до 10 років позбавлення волі.

зброя

зброя

Як писав OBOZREVATEL, у квітні на Київщині, в місті Бориспіль, військовому Національної гвардії оголосили про підозру у вбивстві одного і поранення другого чоловіка. Між ними зав'язався конфлікт, в результаті якого військовий завдав опонентам декілька ножових поранень.

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Місце
УкраїнаЛьвів
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
ч.п.? какое ч.п? чубатый бахнул чубатого. да кто вас считает? переписи не было давно.
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Пигин Макс
Пигин Макс
А говорил киборг...
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Обизяна с ружом. Хорошо хоть ядерное оружие вовремя отобрали.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Пигин Макс, если бы не себя бомбанули, то распродали бы всяким террористам
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Пигин Макс
Пигин Макс
Малахoв Егор, Да, страшно представить этих гамадрилов с ядерным оружием. Весь Мир в труху!!!
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