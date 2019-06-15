На Львівщині у військовій частині трапилася смертельна НП: що відомо

У Львівській області військовослужбовець випадково убив свого колегу через необережне поводження зі зброєю.

Інциндент трапився 9 червня у одній з місцевих військових частин, повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

"Військовий порушив правила поводження зі зброєю і необережно натиснув на спусковий гачок. Це призвело до несанкціонованого пострілу і поранення іншого військового, який помер у Яворівській районній лікарні", – уточнили в ДБР.

Місце події

Підозрюваного в скоєнні пострілу військового 11 червня взяли під арешт, йому загрожує від 2 до 10 років позбавлення волі.

зброя

Як писав OBOZREVATEL, у квітні на Київщині, в місті Бориспіль, військовому Національної гвардії оголосили про підозру у вбивстві одного і поранення другого чоловіка. Між ними зав'язався конфлікт, в результаті якого військовий завдав опонентам декілька ножових поранень.

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