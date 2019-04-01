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У Львові трагічно загинула відома художниця: її чоловіка забрала швидка. Усі деталі

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У Львові в ніч на понеділок, 1 квітня, у власній студії загинула 47-річна Оксана Бондарук, засновниця відомої Школи мистецтв. Ймовірною причиною смерті став чадний газ.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, "1 квітня приблизно о 4:40 у квартирі на вул. Свенціцького, 13 (Шевченківський район), унаслідок ймовірного отруєння чадним газом загинула жінка, 1972 року народження. Також у стані середнього ступеня тяжкості в обласну клінічну лікарню госпіталізували чоловіка, 1969 року народження".

Приміщення в багатоповерховому будинку обладнане як студія мистецтв. За даними місцевих ЗМІ, загиблою виявилася відома у Львові 47-річна художниця Оксана Бондарук. У лікарню відвезли її чоловіка. Ще один чоловік, який проживав у квартирі, загинув, пише Zaxid.net.

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Оксана Бондарук (в центрі)

Оксана Бондарук (в центрі)

Оксана Бондарук

Оксана Бондарук

Оксана Бондарук — художник-модельєр, художник театрального костюма, іміджмейкер, стиліст, візажист, викладач основ художніх дисциплін: малюнка, живопису, композиції, стилістики. Спеціаліст з екстер'єрного та інтер'єрного дизайну. Сценограф і художник-постановник, засновник і директор "Школи сучасних мистецтв Оксани Бондарук".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 1 квітня у Києві за адресою вулиця Богатирська, 10 із вікна на 9-му поверсі випав чоловік в одних трусах і капцях.

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Місце
УкраїнаЛьвів
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