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12 лютого • оновлено в 23:01
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/ Розслідування

У Львові співробітник сектору боротьби з наркообігом сам попався на збуті

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У Львові оперуповноваженого сектору боротьби з наркообігом і заступника начальника одного з відділень поліції ГУ НП у Львівській області викрили в організації схеми збуту наркотиків.

За попередньою інформацією, поліцейські змушували громадянина взяти у них наркотики і передати їх іншим наркозалежним. Про це в середу, 12 лютого повідомляє пресслужба ДБР (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Правоохоронці збували наркотики раніше судимим особам і наркозалежним з метою подальшого вимагання від них неправомірної винагороди за непритягнення до відповідальності", – сказано в повідомленні.

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У Львові правоохоронці попалися на збуті наркотиків

У Львові правоохоронці попалися на збуті наркотиків

Пресслужба ДБР

У Львові правоохоронці попалися на збуті наркотиків

У Львові правоохоронці попалися на збуті наркотиків

Пресслужба ДБР

Правоохоронців затримали і підозрюють за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.

У Львові правоохоронці попалися на збуті наркотиків

У Львові правоохоронці попалися на збуті наркотиків

Пресслужба ДБР

У Львові правоохоронці попалися на збуті наркотиків

У Львові правоохоронці попалися на збуті наркотиків

Пресслужба ДБР

У Львові правоохоронці попалися на збуті наркотиків

У Львові правоохоронці попалися на збуті наркотиків

Пресслужба ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники СБУ заблокували постачання наркотиків і психотропів на територію виправної колонії на Черкащині. Заборонені речовини збував в'язням працівник установи.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
наркотрафік
Місце
Україна Львів
Теги
Національна поліція України поліція наркотики
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Лол... Не можешь победить так возглавь
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
так всегда было,в первую очередь воруют сторожа.
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