У Львові побили провокатора з бази "Миротворця", який ображав воїнів АТО. Відео
У Львові побили франківця Михайла Шпіра, який на День Незалежності прогулювався Івано-Франківськом і нецензурно обзивав ветеранів АТО. Крім того, святкування цього дня він назвав сільськими гулянням.
Про це, посилаючись на повідомлення в соцмережах, пише інтернет-видання "Галицькі гроші". Журналісти підкреслюють, мовляв, горе-провокатора настигла карма (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Сільське народне гуляння. Всі, б*я, у вишиванках. Такі серйозні люди, святкують Дєнь Нєзалєжності, та мені по**й. Який п**дець", – говорив він, ідучи посеред Івано-Франківська під час головного державного свята.
Зазначається, що вислови Шпіра обурили українців. У соціальних мережах користувачі оприлюднили його персональну інформацію: адресу проживання, номери телефонів і навіть серію та номер паспорта. Так з’ясувалось, що чоловік родом із села Крехівці під Івано-Франківськом.
Водночас, за непідтвердженою інформацією, у Львові він нібито спровокував конфлікт, який і призвів до побиття.
"Весело проводимо час у Львові", – так прокоментував події автор відео, котрий став свідком бійки.
Пізніше Шпір підтвердив це й заявив, що не залишить ситуацію без реакції – звернеться до правоохоронців і підкріпить справу депутатськими запитами.
"Львівські рагулі, ви глибоко помиляєтеся, якщо думаєте, що на вулиці не було камер відеоспостереження і що ця справа не буде посилено численними депутатськими запитами. Вічна слава!" – написав він після інциденту у Facebook.
Зазначимо, що Михайло Шпір, 1986 року народження, значиться в списку бази "Миротворець" ще з 2017 року. За даними центру, він "антиукраїнський пропагандист" і "провокатор"
"Поширення інформації антиукраїнського змісту; розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Є одним із кандидатів від політичної платформи Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". Місце народження: м Івано-Франківськ. Місце роботи: ТОВ" Керуюча компанія "Системи" , генеральний директор; 2009 – редактор журналів "Сноб" і "Золота каста", – йдеться в інформації про нього на сайті "Миротворця".
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