У Львові побили провокатора з бази "Миротворця", який ображав воїнів АТО. Відео

У Львові побили франківця Михайла Шпіра, який на День Незалежності прогулювався Івано-Франківськом і нецензурно обзивав ветеранів АТО. Крім того, святкування цього дня він назвав сільськими гулянням.

Про це, посилаючись на повідомлення в соцмережах, пише інтернет-видання "Галицькі гроші". Журналісти підкреслюють, мовляв, горе-провокатора настигла карма (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Сільське народне гуляння. Всі, б*я, у вишиванках. Такі серйозні люди, святкують Дєнь Нєзалєжності, та мені по**й. Який п**дець", – говорив він, ідучи посеред Івано-Франківська під час головного державного свята.

Зазначається, що вислови Шпіра обурили українців. У соціальних мережах користувачі оприлюднили його персональну інформацію: адресу проживання, номери телефонів і навіть серію та номер паспорта. Так з’ясувалось, що чоловік родом із села Крехівці під Івано-Франківськом.

Водночас, за непідтвердженою інформацією, у Львові він нібито спровокував конфлікт, який і призвів до побиття.

"Весело проводимо час у Львові", – так прокоментував події автор відео, котрий став свідком бійки.

Реакція Шпіра на скандал (Facebook Misha Shpir)

Пізніше Шпір підтвердив це й заявив, що не залишить ситуацію без реакції – звернеться до правоохоронців і підкріпить справу депутатськими запитами.

"Львівські рагулі, ви глибоко помиляєтеся, якщо думаєте, що на вулиці не було камер відеоспостереження і що ця справа не буде посилено численними депутатськими запитами. Вічна слава!" – написав він після інциденту у Facebook.

Скриншот (Facebook Misha Shpir)

Зазначимо, що Михайло Шпір, 1986 року народження, значиться в списку бази "Миротворець" ще з 2017 року. За даними центру, він "антиукраїнський пропагандист" і "провокатор"

"Поширення інформації антиукраїнського змісту; розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Є одним із кандидатів від політичної платформи Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". Місце народження: м Івано-Франківськ. Місце роботи: ТОВ" Керуюча компанія "Системи" , генеральний директор; 2009 – редактор журналів "Сноб" і "Золота каста", – йдеться в інформації про нього на сайті "Миротворця".

Шпір значиться у базі "Миротворця" (myrotvorets.center)

Шпір заявив, що не залишить його побиття без відповіді (Facebook Misha Shpir)

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова заявила, що люди, які готові полягти за Україну, нічого не прагнули в житті. Вона назвала їх селюками й зазначила, що її не влаштовують образи героя та антигероя, які пропонують українцям у післямайданний час. Після її висловлювань розгорівся скандал.

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