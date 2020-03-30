У Львові підпалили газопровід біля аеропорту: відео страшної НП

У Львові ввечері неділі, 29 березня, через підпал сухої трави і дерев поблизу злітної смуги аеропорту загорівся газопровід середнього тиску.

Про це повідомляє в Facebook АТ "Львівгаз" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Зокрема, через високу температуру відбулося руйнування поліетиленової труби в місці виходу з землі і переході на сталевий надземний газопровід. Станом на 22:44 завдяки припиненню газопостачання пожежу вдалося локалізувати", – сказано в повідомленні.

У Львові підпалили газопровід біля аеропорту Скріншот із відео

Без газопостачання залишилося село Скнилів. Відновити газопостачання планують 30 березня, "орієнтовно по обіді після заміни аварійної ділянки газопроводу"

У "Львівгазі" запевнили, що звернуться до правоохоронних органів для того, щоб знайти винних у підпалі і притягнути до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові на головному залізничному вокзалі спалахнула масштабна пожежа.

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