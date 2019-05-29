У Львові натовп протестувальників, які мітингують за відставку мера Андрія Садового, виламав двері в ратушу й увірвався в будівлю.

Про це повідомляє прес-служба міськради. На переговори до активістів вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич і директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.

Після цього в міськраді зчинилася бійка. Водночас у прес-службі заявляють, що міськраду штурмували ті ж люди, які під час засідання виконавчого комітету облили фарбою чиновників.

У Львові натовп протестувальників виламав двері й увірвався до міськради

У Львові натовп протестувальників виламав двері й увірвався до міськради

У Львові натовп протестувальників виламав двері й увірвався до міськради

У Львові натовп протестувальників виламав двері й увірвався до міськради

У Львові натовп протестувальників виламав двері й увірвався до міськради

У Львові натовп протестувальників виламав двері й увірвався до міськради

У Львові натовп протестувальників виламав двері й увірвався до міськради

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській міській раді на засіданні виконкому 24 травня облили фарбою заступника міського голови Андрія Садового, Геннадія Васьківа.

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