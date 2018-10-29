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У Львові на виступі Вуйчича раптово помер підліток

2.3тЧитати матеріал російською

На "Арені Львів" у неділю, 28 жовтня, раптово помер 16-річний підліток. НП сталася під час виступу мотиваційного тренера і християнського проповідника Ніка Вуйчича.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на Нацполіцію у Львівській області. Хлопцеві стало погано приблизно о 20:00. Медики намагалися його реанімувати, проте врятувати йому життя не вдалося.

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Повідомляється, що ознак насильницької смерті виявлено не було. Також з'явилася інформація про те, що у підлітка був порок серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні минулого року Нік Вуйчич став батьком двійні.

Особа
Нік Вуйчич
Місце
УкраїнаЛьвів
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