У Львові маршрутка збила наречену Холодницького

Вікторія Довгань Розслідування 14:44, 21.09.2020 Оновлено: 15:07, 21.09.2020

У Львові на пішохідному переході маршрутка збила наречену екскерівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького – Юлію Бойко.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL, зазначивши, що в ДТП постраждала мешканка Київської області 1995 року народження. Інформатор підтвердив, що мова йде про дівчину Холодницького, проте не розкрив деталей про її самопочуття.

Тим часом Українські новини уточнили, що ДТП трапилася 21 вересня об 11:30 на вул. Дорошенка, 25 у Львові за участю автобуса марки "Отаман".

Місце ДТП у Львові, де постраждала Бойко.
Telegram-канал "UN – сливи та груші"

За попередніми даними, Бойко зазнала легких тілесних ушкоджень. Вона госпіталізована.

На Telegram-каналі "UN – cліви і груші" відзначили, що Холодницький нібито навіть перервав відпустку і поїхав до лікарні, куди доставили його дівчину.

Новина оновлюється.

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