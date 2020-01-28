У Львові електроопора "розчавила" легковик і тролейбус із людьми: фото і відео з місця НП

У вівторок, 28 січня, у Львові на проїжджій частині дві електроопори впали на Mitsubishi і тролейбус із пасажирами, які проїжджали повз.

Подія трапилася на перехресті вулиць Наукової і Стрийської. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат міської ради Львова Ігор Зінкевич (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті ДТП ніхто не постраждав. Від удару легковик зім'яло.

ДТП у Львові Facebook Igor Zinkevych

За попередньою інформацією, тролейбус потягнув за собою провід електромережі, тому опори не витримали і впали.

ДТП у Львові Facebook Igor Zinkevych

ДТП у Львові Facebook Igor Zinkevych

ДТП у Львові Facebook Igor Zinkevych

ДТП у Львові Facebook Igor Zinkevych

ДТП у Львові Facebook Igor Zinkevych

ДТП у Львові Facebook Igor Zinkevych

ДТП у Львові Facebook Igor Zinkevych

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Голосіївському районі Києва вранці 23 січня зіткнулися одразу п'ять авто – "Славута", Opel, Citroen і два Lanos. У результаті постраждав один із водіїв.

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