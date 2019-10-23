У Львові 12 студентів отруїлися газом у гуртожитку

У Львові 12 неповнолітніх студентів училища отруїлися газом, розпорошеним із балончика. Всім постраждалим від 15 до 17 років.

Інцидент трапився приблизно о 23:00 22 жовтня у гуртожитку. Дівчина зайшла в кімнату до свого знайомого студента, побачила на його столі балончик, але прийняла його за флакон із парфумами і застосувала.

В результаті газом надихалися все підлітки, які перебували в кімнаті, через що їх довелося госпіталізувати.

"Чотирьох студентів після надання їм медичної допомоги лікар відпустив за місцем проживання, інші залишилися в лікарні", – уточнили правоохоронці.

У Львові 12 студентів отруїлися газом з балона (ілюстрація) NewsRoom

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в черкаській школі №29 учень розпорошив газовий балончик. В результаті 20 дітей були доставлені в лікарню. На момент інциденту в школі перебувало 257 дітей.

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