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У львівській квартирі, де померла відома художниця, знайшли ще один труп

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У Львові померла відома художниця-модельєр Оксана Бондарук. Надзвичайна подія сталася в художній студії.

Крім жінки, в квартирі знайшли мертвого собаку. Знайомі сім'ї говорять, що подружжя у ванній збиралося купати чотириногого, передає ТСН.

"Надійшла інформація від львів'янина про те, що він виявив тіло своєї дружини без ознак життя. Попередньо встановлено, що 47-річна мешканка міста померла в результаті отруєння чадним газом", — розповіла прес-секретар ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

За фактом смерті поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою нещасний випадок.

Оксана Бондарук

Оксана Бондарук

Скріншот

У львівській квартирі, де померла відома художниця, знайшли ще один труп

Скріншот

Чоловіка померлої госпіталізували з отруєнням чадним газом, але після лікування вже виписали додому.

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Газівники, які обстежили квартиру, вважають, що господарі, ймовірно, увімкнули колонку у ванній, а оскільки пластикові вікна були щільно закриті, чадний газ могло затягнути в повітря з димаря.

"Могло бути, що на кухні є електричний вентилятор, вікна були там герметично закриті, вентилятор працював, міг створити зворотну тягу. Чи справна колонка, я не можу сказати, тому що її треба знімати і перевіряти", — розповів технічний директор "Львівгазу" Павло Сербан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 січня у Львові помер один із лідерів ОУН (б), колишній в'язень концтабору "Аушвіц", послідовник Степана Бандери Омелян Коваль.

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