У Луцьку зі стріляниною захопили автобус з людьми: всі подробиці, фото і відео

У центрі Луцька 21 липня невідомий взяв у заручники 20 пасажирів автобуса і загрожує підірвати його. Про потерпілих поки нічого не повідомляється.

Очевидці розповіли про постріли на місці події, саму площу оточили правоохоронці. При собі у зловмисника є зброя і вибухівка, повідомили в пресслужбі поліції Волинської області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що в центрі Луцька чоловік захопив автобус з близько 20 заручниками, при собі має вибухівку і зброю. В області введено оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян. На місці працюють всі служби поліції", – йдеться в повідомленні.

Судячи з фото, в автобусі простріляні вікна.

У Луцьку захопили автобус з людьми suspilne.media

За інформацією місцевого видання "Суспільне", чоловік висунув правоохоронцям свої умови на сторінці в соціальній мережі Twitter. Там він постійно пише про "невдоволення системою в Україні". Із загарбником зв'язуються телефоном.

У Луцьку захопили автобус з людьми filolog1973 в Twitter

У Луцьку захопили автобус з людьми suspilne.media

З'явилося відео з ймовірним терористом в Луцьку, який захопив автобус з людьми.

Його опублікував сам чоловік в YouTube за три години до захоплення автобуса. На записі чоловік сидить на тлі стіни з автоматом в руках.

"З днем антисистеми, не обманюйте себе, святкуйте правду!" – заявив він.

У Луцьку захопили автобус з людьми filolog1973 в Twitter

У Луцьку захопили автобус з людьми filolog1973 в Twitter

У Луцьку захопили автобус з людьми Teza

Рух в центрі Луцька перекрили Карта

Прямий ефір з місця НП:

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