У Луцьку терорист влаштував тортури людям: серед заручників – поранений, вагітна жінка і дитина
Терорист з Луцька Максим Кривошей (Максим Плохой) станом на 20:20 вже 11 годин утримує людей в заручниках в захопленому автобусі майже без води, без їжі і без можливості сходити в туалет.
Як розповів він по телефону львівському телеканалу NTA, серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина.
За словами Кривоша, люди "в поганому стані".
Загарбник наполягає на виконанні своїх вимог: записі відеозвернень перших осіб держави.
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