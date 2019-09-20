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20 вересня • оновлено в 11:26
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/ Розслідування

У Луцьку спалахнув військовий госпіталь: фото й відео з місця НП

1.8т Читати матеріал російською

У ніч на 20 вересня в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє ДСНС, вогонь повністю знищив дах і частину верхнього поверху. З лікарні довелося евакуювати майже сотню осіб.

Рятувальники повідомили, що вогонь виник приблизно о пів на третю ночі, а полум'я охопило площу майже 500 квадратних метрів. Співробітники ДСНС, які прибули на місце НП, оперативно провели евакуацію пацієнтів і персоналу госпіталю.

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"Загалом евакуювали 91 особу, з яких 7 хворих у важкому стані й 11 працівників госпіталю. Постраждалих від пожежі немає", – зазначено в повідомленні.

Вогонь вдалося загасити приблизно майже о 5-й ранку. Всіх пацієнтів розмістили в Луцькій міській клінічній лікарні. Причина пожежі встановлюється.

Пожежа в Луцьку

Пожежа в Луцьку

Перший

Пожежа в Луцьку

Пожежа в Луцьку

Перший

Пожежа в Луцьку

Пожежа в Луцьку

Перший

Пожежа в Луцьку

Пожежа в Луцьку

Перший

Пожежа в Луцьку

Пожежа в Луцьку

Перший

Пожежа в Луцьку

Пожежа в Луцьку

Перший

Пожежа в Луцьку

Пожежа в Луцьку

Перший

Пожежа в Луцьку

Пожежа в Луцьку

ДСНС

Пожежа в Луцьку

Пожежа в Луцьку

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, рятувальники евакуювали 81 особу з Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні через пожежу.

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Місце
Україна Луцьк
Теги
ГосЧС пожежа
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