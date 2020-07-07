У Луцьку після ДТП помер молодий поліцейський: залишилися дружина та маленька донька

Тимур Григоренко Розслідування 12:10, 7.07.2020 Оновлено: 13:05, 7.07.2020

У Луцьку в результаті отриманих травм після ДТП помер патрульний поліцейський Олександр Волошин.

Аварія з копом сталася 6 липня, повідомляє пресслужба Патрульній поліції України.

"Під час патрулювання на вулиці Володимирській, у місті Луцьку, відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля Mitsubishi Outlender. Унаслідок цього 25-річного молодшого лейтенанта поліції Олександра Волошина було шпиталізовано. На превеликий жаль, попри всі зусилля лікарів, врятувати життя поліцейського не вдалося. Травми, які він отримав у тяжкій ДТП, виявилися несумісними з життям", – йдеться у повідомленні.

Поліцейський Олександр Волошин
Патрульна поліція України

Журналістка Віта Сахнік в Facebook додала, що після аварії 25-річний поліцейський потрапив в реанімацію зі складною черепно-мозковою травмою, крововиливом в черевну порожнину, переломом кісток тазу. Волошин перебував на штучній вентиляції легенів.

Глава патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень повідомив, що Державне бюро розслідувань зараз розглядає кілька версій трагедії, одна з них – неуважність водія на дорозі, передає "Волинь Post".

Олександр Волошин
Facebook/Віта Сахнік

Зазначимо, що попередньо поліцейський, керуючи службовим авто Mitsubishi Outlender, скоїв наїзд на електроопору. В результаті ДТП водій і пасажир отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували в лікарню.

Волошин помер в ніч на 7 липня в лікарні, не приходячи до тями. У нього залишилася дружина і маленька дочка.

Facebook \ Віта Сахнік

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі під час затримання загинув поліцейський.

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