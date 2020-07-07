У Луцьку в результаті отриманих травм після ДТП помер патрульний поліцейський Олександр Волошин.

Аварія з копом сталася 6 липня, повідомила в Facebook журналістка Віта Сахнік.

Після аварії 25-річний поліцейський потрапив в реанімацію зі складною черепно-мозковою травмою, крововиливом в черевну порожнину, переломом кісток тазу. Волошин перебував на штучній вентиляції легенів.

Глава патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень повідомив, що Державне бюро розслідувань зараз розглядає кілька версій трагедії, одна з них – неуважність водія на дорозі, передає "Волинь Post".

Олександр Волошин Facebook \ Віта Сахнік

Відзначимо, що попередньо поліцейський, керуючи службовим авто Mitsubishi Outlender скоїв наїзд на електроопору. В результаті ДТП водій і пасажир отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували в лікарню.

Волошин помер в ніч на 7 липня в лікарні, не приходячи до тями. У нього залишилася дружина і маленька дочка.

У Луцьку після ДТП помер молодий поліцейський: залишилися дружина та маленька донька Facebook \ Віта Сахнік

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі під час затримання загинув поліцейський.