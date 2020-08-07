У Луцьку немовля впало в кому після вакцинації: батьки звинувачують медиків

У Луцькому пологовому будинку хлопчик, який народився шість днів тому, впав у кому через дві години після щеплення від гепатиту В. Медики припускають, що на це могли вплинути важкий перебіг вагітності його мами й те, що вона перехворіла на СOVID-19.

Малюка доставили до Волинської обласної дитячої лікарні, він перебуває у тяжкому стані в реанімації. Водночас батько новонародженого звернувся до поліції із заявою про халатність медиків, йдеться у сюжеті ТРК "Аверс" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Юрія Мороза, його син народився у Луцькому пологовому будинку 1 серпня вагою 3 кг 180 гр. Він особисто був присутній під час пологів. Хлопчик був здоровим і вже 4 серпня породіллю із малям мали виписувати. Однак 3 серпня дитині зробили щеплення від гепатиту В, а через декілька годин він почав задихатися.

"Ніч таку, як я пережив, не побажаю нікому", – каже батько малюка.

Нещасний випадок трапився у Луцькому пологовому будинку (ТРК Аверс)

Зі свого боку медики проблеми зі здоров’ям дитини, серед іншого, вбачають і в тому, що мама під час вагітності перехворіла на коронавірус.

"Складний сам перебіг вагітності. Мама перенесла серйозне захворювання на COVID-19. Щеплення було зроблено о 13:00, а погіршення відбулося о 18-й. В інструкції, дослідженнях – абсолютно ніяких побічних дій вакцина гепатиту В не має. Ускладнення було від перебігу вагітності і захворювання жінки під час вагітності", – запевнила заступниця директора з неонатології пологового будинку Олена Курак.

Її думку поділяє і заступниця гендиректора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з неонатології Оксана Чопко, зазначаючи, що погіршення стану новонародженої дитини пов’язане зі складним перебігом вагітності жінки.

Батько хлопчика Юрій Мороз (ТРК Аверс)

"Хлопчик має ознаки ураження центральної нервової системи, зумовленого кисневим голодуванням. На тому фоні розвинувся набряк головного мозку і судомний синдром. Зараз завдяки лікуванню судом немає, але дитинка ще залишається на штучній вентиляції легень і протисудомні ще отримує", – каже вона.

Батько ж хлопчика переконаний: причиною нещастя з його сином є саме вакцина від гепатиту В і халатність медиків. Чоловік звернувся до правоохоронців, аби ті розслідували інцидент.

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