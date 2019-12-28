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28 грудня • оновлено в 13:10
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У Луцьку грабіжник прострелив голову директору фінустанови: злочин потрапив на відео

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У Луцьку невідомий у військовій формі під час спроби пограбувати заклад із надання фінансових послуг вистрілив у голову його оператору.

Інцидент трапився вранці 27 грудня. Потерпілого з вогнепальним пораненням скроневої частини голови доставили у міську клінічну лікарню. Поліція ж, аби спіймати зловмисника, оголосила план перехоплення "Сирена", повідомляє "ТРК Аверс" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що пораненим чоловіком виявився директор відділення ПАТ "Європошта", що спеціалізується на видачі позик і споживчих кредитів, а також грошових переказах. Він постраждав, коли намагався чинити опір грабіжнику.

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У Луцьку невідомий у формі вистрілив у голову директору відділення мікрокредитів

У Луцьку невідомий у формі вистрілив у голову директору відділення мікрокредитів

Водночас жінка-касир, яка також була в приміщенні, встигла заховатися за куленепробивне скло.

Зрештою спроба пограбування видалася невдалою і правопорушник втік із місця пригоди. В області негайно ввели у дію спеціальну поліцейську операцію.

Грабіжник втік із місця злочину

Грабіжник втік із місця злочину

Скриншот з відео

Зазначається, що потерпілому вже провели операцію з вилучення кулі з голови, його життю нічого не загрожує. Все гаразд і з касиркою установи, яку в шоковому стані також госпіталізували до лікарні.

Нині правоохоронці проводять заходи на встановлення особи злочинця та притягнення його до кримінальної відповідальності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

У Луцьку оголосили план перехоплення "Сирена",

У Луцьку оголосили план перехоплення "Сирена",

Скриншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мукачеві Закарпатської області рекетири знищували майно підприємців, коли ті відмовлялися платити їм гроші. Один зі зловмисників вистрілив із гранатомета в супермаркет.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
швидкі кредити розслідування Національна поліція України стрілянина
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