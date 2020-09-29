У Луцьку гінеколог шукав повіям клієнтів і торгував наркотиками

У Луцьку лікар місцевого пологового будинку займався сутенерством, підшукуючи повіям клієнтів на вулиці Рівненській, а також продавав амфетамін.

Про це повідомило місцеве видання Волинські новини. Журналісти ознайомилися з відповідним вироком міськрайонного суду Волинської області

В ході слідства було встановлено, що з 29 січня по 15 квітня обвинувачений, який працює лікарем в КП "Луцький клінічний пологовий будинок", займався сутенерством.

"Зокрема, людина підшукувала повіям клієнтів на вулиці Рівненській, біля зупинки громадського транспорту "Берізка", а також організовувала зустрічі з клієнтами в саунах і готелях", – сказано в повідомленні.

За свої послуги чоловік брав 200 гривень, а повії отримували по 800.

Відзначено, що сутенерством медик не обмежився, також він продавав амфетамін.

Між прокурором і обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості.

"При укладанні угоди до уваги взяли те, що обвинувачений переніс ряд операцій і хворіє на важку форму цукрового діабету. Тому, суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки", – відзначили в повідомленні.

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