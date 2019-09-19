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19 вересня • оновлено в 11:10
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У Луганську прогримів потужний вибух: фото з місця НП

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У ніч на четвер, 19 вересня, в окупованому Луганську прогримів вибух. У місті намагалися підірвати міст.

Про це повідомляє "РИА Новости". За даними видання, в результаті вибуху сам міст в результаті інциденту не зруйнувався.

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Очевидці повідомили, що інцидент стався в районі моста на лісоторгового. У той же час "МВС "ЛНР" розцінило спробу вибуху моста в Луганську як теракт.

"Терористичний акт був проведений шляхом підриву трьох опор моста. Бетонні конструкції були частково зруйновані, але арматура витримала вибух", – заявив представник терористів Ігор Корнет.

Він додав, що з даного мосту повинен був проїхати "гумконвой" Росії.

У Луганську прогримів потужний вибух: фото з місця НП
У Луганську прогримів потужний вибух: фото з місця НП
У Луганську прогримів потужний вибух: фото з місця НП

У Луганську прогримів потужний вибух

У Луганську прогримів потужний вибух

РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кіровському районі окупованого Донецька днем, 4 вересня, стався вибух на території шахти імені Скочинського.

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Serov Oleg
Serov Oleg
было два взрыва с интервалом в 25минут....то есть это даже не диверсия,а натуральный терроризм....второй взрыв должен был уничтожить прибывших ре монтников ...вот так по капельке и в европе будут понимать,кто есть настоящие террористы
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