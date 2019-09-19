У Луганську прогримів потужний вибух: фото з місця НП

У ніч на четвер, 19 вересня, в окупованому Луганську прогримів вибух. У місті намагалися підірвати міст.
Про це повідомляє "РИА Новости". За даними видання, в результаті вибуху сам міст в результаті інциденту не зруйнувався.
Очевидці повідомили, що інцидент стався в районі моста на лісоторгового. У той же час "МВС "ЛНР" розцінило спробу вибуху моста в Луганську як теракт.
"Терористичний акт був проведений шляхом підриву трьох опор моста. Бетонні конструкції були частково зруйновані, але арматура витримала вибух", – заявив представник терористів Ігор Корнет.
Він додав, що з даного мосту повинен був проїхати "гумконвой" Росії.
У Луганську прогримів потужний вибух
РИА Новости
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кіровському районі окупованого Донецька днем, 4 вересня, стався вибух на території шахти імені Скочинського.
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