У Луганську прогримів потужний вибух: фото з місця НП

У ніч на четвер, 19 вересня, в окупованому Луганську прогримів вибух. У місті намагалися підірвати міст.

Про це повідомляє "РИА Новости". За даними видання, в результаті вибуху сам міст в результаті інциденту не зруйнувався.

Очевидці повідомили, що інцидент стався в районі моста на лісоторгового. У той же час "МВС "ЛНР" розцінило спробу вибуху моста в Луганську як теракт.

"Терористичний акт був проведений шляхом підриву трьох опор моста. Бетонні конструкції були частково зруйновані, але арматура витримала вибух", – заявив представник терористів Ігор Корнет.

Він додав, що з даного мосту повинен був проїхати "гумконвой" Росії.

У Луганську прогримів потужний вибух РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кіровському районі окупованого Донецька днем, 4 вересня, стався вибух на території шахти імені Скочинського.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram