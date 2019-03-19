У Луганську прогримів потужний вибух: що відомо. Фото

У Луганську в ніч з 18 на 19 березня прогримів вибух. НП трапилася у спальному районі по вулиці Клубній.

Про це повідомляє прес-служба "МНС "ЛНР". Як з'ясувалося, біля будинку вибухнув автомобіль. У ньому було закладено бомбу.

Внаслідок вибуху було пошкоджено легковик, а також будинки, розташовані поруч. За попередніми даними, жертв немає. Спецслужби оточили місце вибуху.

"В результаті спрацьовування невстановленого вибухового пристрою пошкоджено автомобіль Daewoo Sens, а також пошкоджено засклення 12 вікон у п'яти квартирах будинків", — повідомили в "ЛНР".

Обставини НП з'ясовуються.

"МНС ЛНР" У Луганську вибухнув автомобіль

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з багатоквартирних будинків окупованого Донецька 8 березня прогримів вибух.

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