У Луганську прогримів потужний вибух: що відомо. Фото

У Луганську в ніч з 18 на 19 березня прогримів вибух. НП трапилася у спальному районі по вулиці Клубній.
Про це повідомляє прес-служба "МНС "ЛНР". Як з'ясувалося, біля будинку вибухнув автомобіль. У ньому було закладено бомбу.
Внаслідок вибуху було пошкоджено легковик, а також будинки, розташовані поруч. За попередніми даними, жертв немає. Спецслужби оточили місце вибуху.
"В результаті спрацьовування невстановленого вибухового пристрою пошкоджено автомобіль Daewoo Sens, а також пошкоджено засклення 12 вікон у п'яти квартирах будинків", — повідомили в "ЛНР".
Обставини НП з'ясовуються.
"МНС ЛНР"
У Луганську вибухнув автомобіль
Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з багатоквартирних будинків окупованого Донецька 8 березня прогримів вибух.
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