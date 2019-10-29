У "ЛНР" заявили про початок розведення сил на Донбасі

У псевдореспубліці "ЛНР" заявили про початок розведення сил і засобів в Золотому на Донбасі.

При цьому умовою противник назвав дзеркальні дії з української сторони. Про це повідомляє пресслужба "Народної міліції "ЛНР".

В "ЛНР" додали, що нібито отримали інформацію про готовність України до розведення за дві години до почав процесу. ЗСУ і "ЛНР" вже запустили сигнальні ракети на знак готовності до відведення сил у Золотому.

Розведення сил на Донбасі розпочалося 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська сторона у вівторок, 29 жовтня, почала відведення військ в населеному пункті Золоте на Донбасі. Про це повідомив голова МЗС України.

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