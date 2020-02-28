Терористи "ЛНР" затримали пропагандиста, позаштатного фотокореспондента (стрингера) федерального агенства "Россия сегодня" Віталія Ромаса.

Так званий глава "МГБ республіки" Анатолій Антонов повідомив, що стосовно затриманого 20 лютого було відкрито справу за статтею про розпалювання ненависті, передає "РИА Новости".

"Повідомляємо вам, що 15 січня 2020 року стосовно Ромаса Віталія Вікторовича, відповідно до ст. 7-I закону "Луганської народної республіки" від 24 квітня 2015 року № 17-II "Про військовий стан", <...> застосовані заходи превентивного затримання", – йдеться в листі Антонова.

У "ЛНР" затримали Віталія Ромаса Колаж

У пропагандистському МІА "Россия сегодня" заявили, що вважають неприйнятним такий довгий термін затримання без пояснень.

За вказаним звинуваченням за "дії, спрямовані на збудження ненависті або ворожнечі, а також на приниження гідності особи або групи осіб за ознаками статі, раси, національності, мови, походження, ставлення до релігії, що дорівнює приналежності до якої-небудь соціальної групи, здійснені публічно або з використанням засобів масової інформації або інформаційно-телекомунікаційних мереж, зокрема мережі інтернет, <...> вчинені організованою групою", загрожує покарання від штрафу в розмірі 100 МРОП до позбавлення волі на п'ять років.

Серед інших заходів – позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, обов'язкові, виправні або примусові роботи від одного року до п'яти років.

Агентство, на яке працював пропагандист, підкреслило, що розраховує отримати від "Луганської народної республіки" докладні роз'яснення, які дії Ромаса стали приводом для порушення кримінальної справи.

Віталій Ромас НТВ

Відомо, що Ромас у якості позаштатного фотокореспондента надавав послуги МІА "Россия сегодня" більше року. Він співпрацював і з іншими російськими ЗМІ.

Чоловік був акредитований при окупаційній "адміністрації ЛНР", проте його акредитація не була продовжена в жовтні. Акредитація при незаконній "Народній міліції ЛНР" минула в лютому.

"Мабуть, відмовився сюжет про "розп'ятого хлопчика" зняти", – висловився про подію офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у Telegram.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в "ЛНР" незаконно засудили на 12 років позбавлення волі співробітника Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Антона Григорова "за надання допомоги СБУ". Його визнали винним у скоєнні "державної зради".

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