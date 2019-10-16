"За зраду "ЛНР": окупанти кинули жінку за ґрати на 14 років

Суд "ЛНР" незаконно засудив жительку підконтрольної бойовикам території Луганської області до 14 років колонії суворого режиму за звинуваченням у "державній зраді".

Про це повідомляє Telegram-канал Inside Donetsk, який підтримує окупантів. Так звана "генпрокуратура ЛНР" стверджує, що жінка нібито придбала технічні засоби, призначені для шпигунства.

З їх допомогою обвинувачена "збирала" інформацію про "народну міліцію ЛНР", незаконні військові частини і керівництво силових структур.

Ілюстрація. "ЛНР" 24 Канал

Вона також нібито займалася вербуванням посадових осіб, проведенням тайникових операцій і сприянню торгової блокади "ЛНР".

"Слідство" заявило, що жінку завербувало управління Служби безпеки України в одній із областей.

Зараз засуджена жителька області вже перебуває у місці позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Служба безпеки України затримала на лінії розмежування на Донбасі колишнього терориста "батальйону "Зоря" з "ЛНР", який хотів повернутися в окупований Донецьк.

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