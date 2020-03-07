У "ЛНР" радіоактивні відходи знайшлися прямо на звалищах. Відео

Незаконна "влада" "ЛНР" ніяк не контролює утилізацію на окупованій території радіоактивних відходів.

Так, на звалищах і в пунктах прийому кольорових металів у "республіці" можна знайти небезпечні деталі з викинутого медичного обладнання. Про це на сторінці в Facebook повідомив журналіст Денис Казанський.

Він показав відео місцевого блогера "Креосана", який знімає різні наукові експерименти.

Чоловік розповідав, що в "універі розгромили величезний томограф, із якого йому дісталася рентгенівська трубка".

Колаж

Також експериментатори знайшли на звалищі рентгенівську лампу з стоматологічного рентгена, яка також випромінює небезпечну дозу радіації.

"Цікаво, скільки грошей коштував цей величезний розгромлений ф*шиський томограф, від якого звільнили Луганськ "антифа*шисти"? Наскільки я розумію, ціни на томографи стартують від 1 млн гривень", – написав Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупаційна адміністрація "ДНР" і "ЛНР" до 2024 року планує завершити "реструктуризацію" підприємств вугільної промисловості на підконтрольній їм території шляхом ліквідації та закриття.

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