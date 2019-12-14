Кількість самовбивств зашкалює: стало відомо про нову проблему "ЛНР"

В "армії" терористичної "Луганської народної республіки" є проблеми з масовим дезертирством і високим рівнем самогубств.

"Лідером" у цьому є 7-а окрема мотострілецька бригада "ЛНР". Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). Він посилається на пост однієї з місцевих груп у соцмережі.

"Напевне, найбільш проблемний військовий підрозділ армії. Лідер за кількістю суїцидів і дезертирів. Виною тому нечисте на руку командування, яке в першу чергу цікавить власне збагачення", – сказано в повідомленні про 7-у ОМСБР.

Ілюстрація. "ЛНР" 24 канал

Уточнюється, що в бригаді існує заборона на добові звільнення, тиск керівництва і нестерпні умови служби. Терористів, які висловлюють своє обурення, жорстоко карають.

"П'ять бунтарів і "правдорубів" уже кинули на яму", – написав про ситуацію Штефан.

Пост про 7-у ОМСБР у соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана

Пост про 7-у ОМСБР у соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ЛНР" нещодавно запустили фейк про переселенця-інваліда, якому на Сумщині нібито порвали рот через відмову говорити українською мовою.

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