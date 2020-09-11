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У "ЛНР" прибув офіцер КДБ Білорусі: волонтер заявив про операцію проти України

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
7,5 т.
На окупований Донбас прибув представник КДБ Беларуси

На тимчасово окуповану частину Луганщини 10 вересня нібито прибув офіцер із верхівки КДБ Білорусі. Мета його приїзду – проведення операції для дискредитації України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter український волонтер Олександр Колим. За його словами, білоруський силовик залучить до запланованої операції російських терористів.

"Лукашенко йде за сценарієм к*ц*пського ГеббельсТБ! У Слов'яносербську від учора перебуває високопоставлений офіцер КДБ Білорусі. Вербує місцевих бойовиків "ЛНР" з українськими паспортами, щоб показати,що українські націоналістичні організації присутні в Білорусі! Далі буде", – написав Колим.

Олександр Колим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що за масовими протестами в його країні нібито стоять США, Чехія, Литва та Україна.

  • Така заява з його вуст звучить вже не вперше. Адже раніше він стверджував, що за масовими мітингами в Білорусі стоять люди з Чехії, Росії, Польщі та "майдануті" з України.

  • Таку саму позицію зайняв і голова СЗР Росії Сергій Наришкін, який звинуватив у дестабілізації ситуації в Білорусі "українських екстремістів та націоналістів".

  • Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю і спостерігачами.

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