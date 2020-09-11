У "ЛНР" прибув офіцер КДБ Білорусі: волонтер заявив про операцію проти України

На тимчасово окуповану частину Луганщини 10 вересня нібито прибув офіцер із верхівки КДБ Білорусі. Мета його приїзду – проведення операції для дискредитації України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter український волонтер Олександр Колим. За його словами, білоруський силовик залучить до запланованої операції російських терористів.

"Лукашенко йде за сценарієм к*ц*пського ГеббельсТБ! У Слов'яносербську від учора перебуває високопоставлений офіцер КДБ Білорусі. Вербує місцевих бойовиків "ЛНР" з українськими паспортами, щоб показати,що українські націоналістичні організації присутні в Білорусі! Далі буде", – написав Колим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що за масовими протестами в його країні нібито стоять США, Чехія, Литва та Україна.

Така заява з його вуст звучить вже не вперше. Адже раніше він стверджував, що за масовими мітингами в Білорусі стоять люди з Чехії, Росії, Польщі та "майдануті" з України.

Таку саму позицію зайняв і голова СЗР Росії Сергій Наришкін, який звинуватив у дестабілізації ситуації в Білорусі "українських екстремістів та націоналістів".

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю і спостерігачами.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!