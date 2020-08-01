У липні на Донбасі загинули більше 60 окупантів, іще пів сотні поранені, – офіцер ЗСУ

Збройні формування РФ із 1 по 26 липня понесли безповоротні втрати на Донбасі в кількості 61 людини, 46 з яких – бойові.

Про це в Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. За його словами, ще 54 окупанти отримали поранення і травми, з яких 40 – у боях.

Також захисники України знищили 12 одиниць ворожого озброєння і техніки.

З моменту настання режиму припинення вогню (27 липня) ряди терористів втратили трьох людей, а ще четверо отримали травми. Всі випадки, зазначив офіцер, сталися через необережне поводження зі зброєю, вживання алкоголю і наркотичних речовин, спроб самогубства та інших причин.

Як писав OBOZREVATEL, у липні 2020 року в зоні проведення ООС, захищаючи Україну, загинули 8 воїнів. Наймолодшому з них було 18, найстаршому – 42.