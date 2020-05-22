У Калуській центральній районній лікарні (Івано-Франківська область) через кілька годин після огляду медиків померла 68-річна жінка. У трагедії донька загиблої звинувачує лікарів.

Розалія Магас була змушена чекати допомоги професіоналів чотири години і їхати в інше відділення на таксі. Посмертний діагноз жінки – "обірвався легеневий тромб", передає "Суспільне".

Українка разом із дочкою Наталією Чекаловською прийшла на огляд сімейного лікаря 20 травня о 9:00.

"Повинні були зробити ЕКГ, рентген, аналізи. До цього тиждень мамі було погано: задуха, не спала вночі. Сімейна лікарка нас відразу прийняла, дала направлення на рентген і кардіограму. Зробили рентген і опис. За цими результатами лікарка сказала терміново госпіталізувати маму в реанімаційне відділення. Виписала напрямок. Діагноз "пневмонія". Сказала: "Часу робити кардіограму немає". Викликали швидку", – розповіла Чекаловська.

Дочка супроводжувала маму до Калуської центральної районної лікарні. Там їх відразу прийняв лікар. Наталя знає тільки, що звуть його Ігор.

У лікарні взяли кисневі проби, виміряли тиск, прослухали кілька разів, взяли кров із вени на коронавірус, виміряли цукор, зробили ЕКГ. Викликали кардіолога.

"Маму почало трясти, губи стали синіми й обличчя посиніло. Я подумала, що вона замерзла. Почали викликати пульмонолога. Дзвонили йому раз п'ять. Немає його. Почали шукати кардіолога. Виявилося, що кардіологія закрита, бо спалах коронавірусу. І кардіолога немає", – згадала Наталя.

Через це вони вирішили викликати реаніматолога Наталю Сьоміну, яка прийшла через 10 хвилин. Жінка навіть не прочитала направлення в реанімацію, де було підкреслено "екстрене".

"Запитує спокійно: "Що трапилося?.." Почала читати опис лікаря, який приймав маму, і на другій сторінці почала писати майже те ж саме, що написав він. Потім пішла слухати маму. Послушала і знову почала писати. Я кажу: Дайте їй хоч кисню подихати. А вона каже: я не можу давати їй кисень, тому що в неї він 83%. А я можу брати в реанімацію тільки до 80%", – розповіла дочка загиблої.

Вона додала, що має відео, де лікарка каже: "Викликайте пульмунолога, тому що це не мій пацієнт". У напрямку, підкріпленому знімком легень та описом, було чітко написано, що є двостороння пневмонія, але лікарка нічого не почула.

Пульмонолог при цьому заборонила жінці зйомку і виставила з кабінету. Чекаловська пішла шукати головлікаря, але до неї зателефонувала мама, щоб та повернулася, тому що в лікарню привезли жінку з температурою і треба звільнити коридор, щоб пацієнти не зіткнулися.

Пацієнтку направили в корпус на вулиці Каракая, проте лікарі сказали, що надати "швидку" не можуть. Жінки викликали таксі, але посеред поїздки Магас стало погано, вона почала втрачати свідомість.

"Вона на мене дивиться, але починає синіти. Говорити не може... Ми розвертаємо машину, повертаємося в реанімацію. Стукаємо, але нам не відкривають. Через п'ять хвилин відкрили. Санітарка. Нікого з лікарів немає.

Я кричу, що помирає жінка. Маму перекладають на каталку і кажуть: "В оглядову". Я кричу: "Яка оглядова?!! Ви не бачите, що людина вмирає?!". Я в оглядовій кричала 15 хвилин. Не було жодного лікаря. Ніхто до мене не прийшов", – згадала дочка померлої. У результаті жінка померла в операційному блоці на 4 поверсі, куди її доставила лікарка, санітарка і дочка.

В. о. генерального директора КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області" Іван Красійчук заявив, що за цим фактом пройде службове розслідування.

"Оцінюю ситуацію дуже неприємно. На жаль, це відбулося. Висновки буде робити комісія, яка створена. Є наказ про службове розслідування. Всесторонньо це все буде розглянуте. І, звичайно, вживемо заходів. Це недопустимо. Це не повинно бути так ні в якому закладі. Необ’єктивно, скоріш за все, – ще раз кажу, буде комісія визначати, – підійшли до хворого в даній ситуації. Швидше за все, йшла недооцінка стану хворої", – сказав Красійчук.

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Як писав OBOZREVATEL, Одеську міську лікарню №10, де стався спалах коронавірусу, навіть не включали до списку опорних закладів, куди мають спрямовуватися люди з підозрою на COVID-19.

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