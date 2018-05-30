Кулі в легенях і серці: спливли нові деталі вбивства Бабченка

Вбивця випустив в російського журналіста Аркадія Бабченко три кулі, які могли потрапити в легені і серце.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах, за попередніми оцінками судмедекспертизи, все три кулі залишилися в тілі, передає ТСН.

"Вхідних отворів - три. Вихідних не видно. Тобто поранення сліпі - кулі в тілі. Кровотеча з рота - характерна ознака поранення легенів. Ну і серце, швидше за все. Розкриють - все встановлять, але в цілому в первинній оцінці - картина проста достатньо", - зазначив він.

Відзначається, що на даний момент очікується рішення суду на проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, Бабченко був застрелений невідомим ввечері 29 травня в Києві в будинку, де він проживав. Від отриманих поранень журналіст помер у машині "швидкої допомоги".

Раніше в МВС назвали подробиці і перші версії вбивства Бабченко. Також з'явилися перші фото вбитого журналіста і місця злочину, та фоторобот можливого вбивці.