У "Л/ДНР" влаштували "полювання" на призовників через масове дезертирство

Російські окупаційні адміністрації почали вимагати уточнені списки працівників підприємств у Донецькій та Луганській областях. Мета таких дій – визначити мобілізаційний резерв через некомплект підрозділів терористів на фронті.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, розвідка дізналася, що в ОРДЛО спостерігається масовий відтік людського ресурсу на територію Росії після отримання паспортів країни-агресорки.

Терористи "Л/ДНР" Конкурент

"Відсутність необхідної кількості резервістів створила в окупантів передумови до зриву запланованих навчальних зборів у першому кварталі 2020 року на базі з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ. Для недопущення подальшого відтоку мобілізаційного ресурсу російською окупаційною владою передбачається введення додаткових обмежень щодо виїзду громадян призовного віку на територію Росії", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також російські окупанти на Донбасі активізували примусову видачу паспортів РФ терористам "Л/ДНР", погрожуючи звільненням і невиплатою грошового забезпечення в разі відмови.

Шантаж із паспортами окупанти на Донбасі застосовують і щодо цивільного населення. Так, російські окупаційні адміністрації лякають людей, які не хочуть відмовлятися від українських паспортів, невиплатою зарплат.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донбасу терористи "ДНР" заарештовують людей з українськими паспортами. Цю інформацію підтвердили навіть у пабліках окупантів.

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