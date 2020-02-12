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12 лютого • оновлено в 16:12
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/ Розслідування

У "Л/ДНР" влаштували "полювання" на призовників через масове дезертирство

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Російські окупаційні адміністрації почали вимагати уточнені списки працівників підприємств у Донецькій та Луганській областях. Мета таких дій – визначити мобілізаційний резерв через некомплект підрозділів терористів на фронті.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, розвідка дізналася, що в ОРДЛО спостерігається масовий відтік людського ресурсу на територію Росії після отримання паспортів країни-агресорки.

Терористи "Л/ДНР"

Терористи "Л/ДНР"

Конкурент

"Відсутність необхідної кількості резервістів створила в окупантів передумови до зриву запланованих навчальних зборів у першому кварталі 2020 року на базі з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ. Для недопущення подальшого відтоку мобілізаційного ресурсу російською окупаційною владою передбачається введення додаткових обмежень щодо виїзду громадян призовного віку на територію Росії", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки ДНР Новини ЛНР
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Виня Ксения
Виня Ксения
Никто не хочет становиться биомусором пуйла.
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Шо никто не хочет уже воевать и рисковать жизнью за 15000 рублей месяц?Бегу ополченцы с фронта!Если бы всу пошли в наступление,то все ополченцы разбежались как тараканы!
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Вот деток, которым в 2014м было 12-13лет, теперь в качестве заложников принудят пополнить ряды пушечного мяса. И за это они должны благодарить своих родителей. А родители наверно должны быть рады, ведь шесть лет назад именно они положили на алтарь итог гос-измены - своих детей.
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