У "Л/ДНР" в'язні кинулися шити маски: їхнє здоров'я не перевіряють

У тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях сполошилися через нестачу масок для захисту від коронавірусу й залучили до їхнього пошиття в'язнів із колоній, однак їхнє здоров'я перед цим ніхто не перевіряє.

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Про це, посилаючись на отриману з інсайдерських джерел інформацію, у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Влада фейкової "ЛНР", нарешті зрозумівши свій прокол, несамовито кинулася шити медичні маски, але можливостей не вистачає", – зазначив він.

Зокрема, за даними його джерел, у виправній колонії м. Брянка до виробництва масок залучили ув'язнених, але на наявність туберкульозу чи інших захворювань їх ніхто не перевіряв – через відсутність медичних працівників.

"Схожа ситуація спостерігається у 124 колонії м. Донецька, де поставлено на потік процес виготовлення захисних костюмів і медичних масок хворими в'язні", – наголосив Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Донбасу приховують зростання кількості захворювань на коронавірус.

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