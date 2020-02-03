У "Л/ДНР" придумали "кару" для людей з паспортами України

Терористи "Л/ДНР" придумали новий метод цькування для людей, які не хочуть відмовлятися від паспортів України на тимчасово окупованій території.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, Головне управління розвідки дізналося, що російські окупаційні адміністрації тиснуть на громадян шантажем з приводу їх зарплат.

Так, керівники окремих підприємств не виплачують заробітну плату або зменшують її розмір працівникам, які не мають так званих "республіканських паспортів". У той же час окупаційними адміністраціями доводиться інформація щодо першочергового отримання працівниками російського громадянства за умови наявності так званого "паспорта "Л/ДНР".

Паспорт України donpress.com

"Крім того встановлено, що військовослужбовцям російсько-окупаційних військ з числа місцевого населення дають право на оформлення російського громадянства у позачерговому порядку та зі знижкою на оплату платежів", – розповіли українські розвідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на тимчасово-окупованих територіях Донбасу терористи так званої "ДНР" заарештовують людей з українськими паспортами. Цю інформацію підтвердили навіть в пабліках окупантів.

Тим часом терористи, які воювали проти України, останнім часом спокійно легалізуються на мирній території. Вони "чистять" свою біографію, видаляють фото в соцмережах і спокійно живуть у вільній Україні.

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