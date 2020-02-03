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3 лютого • оновлено в 14:40
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/ Розслідування

У "Л/ДНР" придумали "кару" для людей з паспортами України

2.8т
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Терористи "Л/ДНР" придумали новий метод цькування для людей, які не хочуть відмовлятися від паспортів України на тимчасово окупованій території.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, Головне управління розвідки дізналося, що російські окупаційні адміністрації тиснуть на громадян шантажем з приводу їх зарплат.

Так, керівники окремих підприємств не виплачують заробітну плату або зменшують її розмір працівникам, які не мають так званих "республіканських паспортів". У той же час окупаційними адміністраціями доводиться інформація щодо першочергового отримання працівниками російського громадянства за умови наявності так званого "паспорта "Л/ДНР".

Паспорт України

Паспорт України

donpress.com

"Крім того встановлено, що військовослужбовцям російсько-окупаційних військ з числа місцевого населення дають право на оформлення російського громадянства у позачерговому порядку та зі знижкою на оплату платежів", – розповіли українські розвідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теги
Головне управління розвідки Міністерство оборони України Новини ЛНР ДНР
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Махно Володимир
Махно Володимир
ничего, пусть прессуют! они же так хотели на россию, они же братский народ! пусть пожинают плоды своих желаний!
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фил филька
фил филька
сепар
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фил филька
фил филька
наступило время ох уит ельных историй)
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