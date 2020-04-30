У "Л/ДНР" лікарні переповнені пацієнтами з пневмонією: COVID-19 у сотень

Окупаційна влада терористичних "Л/ДНР" намагається приховати реальний стан епідемічної ситуації щодо захворюваності на коронавірус в ОРДЛО.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Водночас, за даними української розвідки, нині лікарні там переповнені хворими. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
"На тимчасово окупованих територіях нами зафіксовано понад чотири сотні випадків інфікування COVID-19, хоча за їхніми "офіційними даними" там обліковано лише близько півтори сотні таких випадків", – повідомив він.
За словами генерал-лейтенанта, більшість випадків захворювань, які мають схожі із COVID-19 симптоми, в окупованих районах Донецької та Луганської областей кваліфікуються як пневмонія або гостра респіраторно-вірусна інфекція.
Окрім цього, в ОРДЛО фактично відсутні запаси медичних масок, рукавиць та противірусних препаратів, не вистачає профільних медичних працівників і необхідного обладнання.
"А медперсонал зобов’язали під розписку не розголошувати відомостей щодо епідеміологічної ситуації", – додав Кравченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" заявили про масовий спалах коронавірусу в їхніх лавах. За їх словами, він почався після візиту на окуповану територію Донбасу заражених російських кураторів.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".