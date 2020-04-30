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30 квітня • оновлено в 15:19
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У "Л/ДНР" лікарні переповнені пацієнтами з пневмонією: COVID-19 у сотень

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Окупаційна влада терористичних "Л/ДНР" намагається приховати реальний стан епідемічної ситуації щодо захворюваності на коронавірус в ОРДЛО.

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Водночас, за даними української розвідки, нині лікарні там переповнені хворими. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

"На тимчасово окупованих територіях нами зафіксовано понад чотири сотні випадків інфікування COVID-19, хоча за їхніми "офіційними даними" там обліковано лише близько півтори сотні таких випадків", – повідомив він.

У "Л/ДНР" лікарні переповнені пацієнтами з пневмонією: COVID-19 у сотень

За словами генерал-лейтенанта, більшість випадків захворювань, які мають схожі із COVID-19 симптоми, в окупованих районах Донецької та Луганської областей кваліфікуються як пневмонія або гостра респіраторно-вірусна інфекція.

Окрім цього, в ОРДЛО фактично відсутні запаси медичних масок, рукавиць та противірусних препаратів, не вистачає профільних медичних працівників і необхідного обладнання.

"А медперсонал зобов’язали під розписку не розголошувати відомостей щодо епідеміологічної ситуації", – додав Кравченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" заявили про масовий спалах коронавірусу в їхніх лавах. За їх словами, він почався після візиту на окуповану територію Донбасу заражених російських кураторів.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Кравченко
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ОРДЛО
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коршун федот
коршун федот
То є добра новина.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"нами зафиксировано"... Каким образом? Трепло paгульское
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