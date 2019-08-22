У Кропивницькому застрелили адвоката: що про нього відомо

Адвокат Олександр Іванов, якого розстріляли з автоматичної зброї в Кропивницькому 22 серпня, раніше працював в правоохоронних органів.

Як повідомляє CBN, загиблий - колишній міліціонер. Він займав керівні посади в обласному главку, зокрема заступника начальника ГУ НП в області по слідству.

До цього він очолював Ленінський районний відділ міста.

Олександр Іванов ugorod.kr.ua

Як стало відомо з власних джерел видання, злочинці намагалися вбити чоловіка, на якого вже здійснювали замах раніше, а адвокат Іванов через трагічний збіг обставин випадково потрапив під кулі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейські для затримання зловмисників оголосили оперативний план "Сирена" в Кривому Розі Дніпропетровської області. За їхньою інформацією, вони могли виїхати в це місто. Розшукується червоний ВАЗ з тонованими стеклами.

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