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Місто у вогні: в Кропивницькому прогриміли страшні вибухи. Фото і відео

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Ввечері у середу, 27 березня, в Кропивницькому пролунало декілька потужних вибухів.

За попередньою інформацією, НП трапилася на газовій підстанції. Про це написали в Facebook жителі міста.

Постраждали троє людей. Їх було госпіталізовано. На момент приїзду рятувальників на місці пожежі продовжували горіти 5 легкових і 10 вантажних автомобілів.

Відзначається, що після вибухів почалася пожежа поблизу вулиці Київській. За даними місцевого порталу "Гречка", в результаті НП мікрорайон Ковалівка залишився без електроенергії. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

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У Кропивницькому прогриміли страшні вибухи

Facebook Oleksandr Sosonsky

У Кропивницькому прогриміли страшні вибухи

Facebook Oleksandr Sosonsky

У Кропивницькому прогриміли страшні вибухи

Скриншот из видео

Жителі також відзначили, що вибухи продовжилися і далі. Повідомляється, що на згаданій газовій заправці, найімовірніше, вибухнула одна цистерна з газом.

За інформацією Преступности.НЕТ, біля заправки стояли вантажівки далекобійників. Відзначається, що на місце вибуху виїхали рятувальники і як мінімум п'ять бригад "швидкої допомоги".

"О 20:00 в службу порятунку Кіровоградської області надійшло повідомлення про пожежу чотирьох вантажних авто і близько 10 легкових автомобілів. На місце події були відправлені наші підрозділи. Зараз тут працюють 10 одиниць техніки і близько 40 рятувальників особового складу. Площа загоряння становить близько 200 кв. м", – розповіла в ефірі Прямого представник ДСНС Кіровоградської області Оксана Мачак.

Відзначається, що вогонь охопив також дах двоповерхової будівлі, яка знаходиться поруч із заправкою.

Очевидцы сообщают об осложнениях мобильной связи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганську в ніч з 18 на 19 березня прогримів вибух. НП сталася в спальному районі на вулиці Клубній.

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Місце
УкраїнаКропивницький
Тег
вибухи
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Путин приступил к демонтажу шароварной ГТС
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Борисс Робот
Борисс Робот
Carpenter Oleg, развивай тему... а то денег не дадут... работай...
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Что Обосратели, думаешь не понятно что ты СБУ тварь))))
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Д Алексей
Д Алексей
Mihailov Andrei, контуженное наркоманское чучело ты,свалило на вата сми.
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