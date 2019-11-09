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9 листопада • оновлено в 20:41
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У Кропивницькому поліцейський задавив пішохода: фото 18+

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У Кропивницькому сталася смертельна ДТП за участю працівника Головного управління Національної поліції.

Як повідомляє пресслужба Державного Бюро Розслідувань, за попередньою інформацією правоохоронець за кермом автомобіля марки Opel Astra на одній із вулиць міста скоїв наїзд на пішохода.

Наразі слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, розслідують обставини ДТП. Вирішується питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру.

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ДТП у Кропивницькому

ДТП у Кропивницькому

ДБР

Відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого – у разі доведення провини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві дівчина за півгодини влаштувала дві ДТП, пояснивши це тим, що нібито у той день отримала водійські права.

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Теги
ДТП Державне Бюро Розслідувань
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