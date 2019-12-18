У Кропивницькому вдалися до радикальних заходів через бунт в’язнів у СІЗО

У Кропивницькому слідчому ізоляторі, де 16 грудня в'язні зчинили бунт, ввели особливий режим.

Про це одночасно повідомили на сторінці у Facebook Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, а також на сайті прокуратури Кіровоградської області.

За версією слідства, інцидент трапився після того, як один зі "смотрящих" за СІЗО напав на штатну психологиню установи – погрожував їй і родині фізичною розправою та завдав тілесних ушкоджень.

У Кропивницькому СІЗО ввели особливий режим

"Також він відмовився слідувати до ізолятора тимчасового тримання обласного управління Нацполіції, брати участь у слідчих діях та давати письмові пояснення щодо цього інциденту, підбурюючи інших взятих під варту на злісну непокору та масові заворушення", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Кропивницький СІЗО після "бунту" перевели на особливий режим Василь Коробко/Укрінформ

Внаслідок бунту були вибиті оглядові вічка дверей камер, розбиті вікна та пошкоджені камери відео нагляду.

У зв’язку з цими "надзвичайними подіями", наголосили в Південному міжрегіональному управлінні з ПВКПП МЮ, й було ухвалено рішення про введення особливого режиму в державній установі "Кропивницький слідчий ізолятор".

Кропивницький СІЗО після "бунту" перевели на особливий режим Василь Коробко/Укрінформ

Зазначається, що особливий режим передбачає посилення охорони, нагляду за особами, взятими під варту, припинення всіх заходів, що проводяться з цими особами, а також надання побачень та прийняття посилок і передач, здійснення інших режимних заходів.

Водночас у прокуратурі Кіровоградської області додали, що вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника ізолятора. Там також зауважили, що наразі ситуація в СІЗО повністю контрольована.

Кропивницький СІЗО після "бунту" перевели на особливий режим Василь Коробко/Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мають намір скоротити кількість в’язниць і слідчих ізоляторів тимчасового утримування, але водночас створити й нові, які нагадуватимуть мініготелі, щоправда, з посиленою охороною.

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