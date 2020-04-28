СБУ викрила жителя Кропивницького, який намагався налагодити продаж за кордон великої партії захисних медичних масок.

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Продавати захисні засоби він намагався в країни Північної Америки та Євросоюзу, повідомляється на сайті Служби безпеки України (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Житель Кропивницького намагався налагодити продаж масок за кордон СБУ

За даними спецслужби, клієнтів чоловік знаходив через інтернет, він пропонував їм отримувати посилки через міжнародні поштові сервіси.

"Для приховування протиправної діяльності ділок вносив в поштові декларації неправдиві відомості про відправника і зміст поштового відправлення", – зазначили в СБУ.

Житель Кропивницького намагався налагодити продаж масок за кордон СБУ

Зафіксовано три спроби незаконної відправки засобів індивідуального захисту, експорт яких заборонений постановою Кабміну. Так, під час огляду на митному посту "Спеціалізований" Київської митниці бандеролі містили 3 тисячі медичних масок, за які він повинен був отримати 3 тисячі доларів.

Житель Кропивницького намагався налагодити продаж масок за кордон СБУ

Також є інформація, що чоловік планував вивезти з України ще більше 10 тисяч засобів індивідуального захисту

Державна фіскальна служба вирішує питання про вилучення партії масок і притягнення громадянина до адміністративної відповідальності.

Житель Кропивницького намагався налагодити продаж масок за кордон СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом січня-лютого з України вивезли близько 38 мільйонів медичних масок.

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